رئيس "دينية النواب" يطالب بقطع أيدي المتطرفين لتأمن البلاد

كتب- أسامة عبدالكريم:

تقدم النائب أسامة العبد، رئيس اللجنة الدينية بالبرلمان، بخالص العزاء لأسر ضحايا أتوبيس الهرم السياحي، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين .

وقال العبد، لمصراوي: "كلنا ضد التطرف وهذا التفكير الأسود والأعمى الذي يقتل الناس دون وجه حق".

وأضاف رئيس دينية البرلمان، أن التطرف لا دين له على الإطلاق، يحرق ويدمر الأخضر واليابس، ويقتل النفس بغير حق ولا يفرق بين شيخ كبير ولا طفل صغير".

وأوضح: "الإسلام برئ من أفعالهم ونحن لا نقبل هذا الفكر الذي يسيئ للإسلام هؤلاء ليسوا مسلمين، وأفعالهم لا يقبلها الإسلام إطلاقا لأن الإسلام يحافظ على النفس البشرية، ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم: "الآدمي بنيان الرب ملعون من هدم بنيان الرب".

وأردف: "ماذا تنتظر من هؤلاء الأغبياء، هم أغبياء في أفعالهم وأقوالهم"، مطالبا المسئولين بقطع هذه الأيادي والأفكار والضرب عليها بيد من حديد حتى تأمن البلاد من شرهم.

وتابع: "هولاء يريدون الرجوع بالبلاد للوراء ويريدون أن يطفئوا نور الثورة في مصر الجديدة التي نبنيها، لا يريدون هذا البناء، بل يريدون تدمير البلاد وإبقائها دائما في فتن.

واستطرد: "نحن لا نقبل مثل هذه الأفعال التي لا يقبلها عاقل على الإطلاق، الأديان السماوية كلها بريئة من هذه الأفعال.

وقال: "نسأل الله السلامة لمصر، ورغم ما يفعلون وما يعربدون فمصر باقية تنير للحق وبالحق".