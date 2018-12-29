رئيس "النواب" مدينًا "حادث المريوطية": لن تثنينا عن استكمال الإصلاح والتنمية

القاهرة- أ ش أ:

أدان الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، حادث المريوطية الإرهابي الذي استهدف حافلة سياحية كانت تقل فوجا من السائحين الفيتناميين، وأسفر عن وقوع عدد من الضحايا والمصابين.

وأوضح رئيس مجلس النواب، ضرورة الضرب بيد من حديد والوقوف صفا واحدا خلف القيادة السياسية لمواجهة الإرهاب ودحره، قائلًا: "مثل هذه الأعمال الإرهابية لن تثنينا عن المضي قدما في استكمال مسيرة الإصلاح والتنمية".

ونبه عبدالعال - في بيان صحفي - إلى أن هذه الأعمال الإجرامية الخسيسة، التي ترتكبها هذه الفئة الضالة من أصحاب الفكر الظلامي، لا تستهدف سوي النيل من أمن واستقرار مصر وترويع السائحين الآمنين لإرهابهم خاصة بعد أن استعادت السياحة الخارجية عافيتها نتيجة لعودة الأمن والآمان والاستقرار الكامل في كافة ربوع مصر.

وأضاف رئيس مجلس النواب، أنه لم تبق سوى ذيول الإرهاب التي تم دحرها، تلفظ أنفاسها الأخيرة في ظل الضربات الأمنية الإجهاضية الناجحة التي قوضت قدرة الجماعات الإرهابية وأجهزت علي ما تبقي منها وباتت مصر تنعم بالأمن والأمان الكامل بفضل جهود وتضحيات رجال الجيش والشرطة البواسل.

وأشار رئيس مجلس النواب إلى أن وقوع مثل هذه الجرائم الإرهابية الدنيئة في مثل هذا التوقيت ونحن نستشرف الاحتفال بالعام الميلادي الجديد، وعدد من الأعياد والمناسبات الدينية تتبرأ منها جميع الأديان السماوية.

وتقدم الدكتور علي عبدالعال بخالص العزاء لأسر الضحايا، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين، مؤكدا دعم المجلس الكامل للدولة بكافة مؤسساتها جيشا وشرطة في حربها ضد الإرهاب الأسود والقضاء عليه.