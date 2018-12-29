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    إسماعيل نصر الدين: رجال الأمن قادرون على دحر الإرهاب

    12:38 ص السبت 29 ديسمبر 2018
    إسماعيل نصر الدين: رجال الأمن قادرون على دحر الإرهاب

    الحادث الإرهابى

    كتبت- ميرا إبراهيم:

    أدان النائب إسماعيل نصر الدين، الحادث الإرهابى الذى وقع مساء الجمعة، وأسفر عنه وفاة أربعة سياح وإصابة 10 آخرين، مؤكدًا أن الحل للقضاء على دابر الجماعات الإرهابية هو إعدام كل القيادات الإرهابية المتواجدة فى السجون حاليا.

    وأكد نصر الدين، في بيان صحفى له، أن قوات الأمن وضعت خطة محكمة لتأمين احتفالات المصريين فى أعياد الميلاد، وألقت القبض على العديد من العناصر التي تعسى فى الأرض الفساد خلال الأيام المقبلة وهذا يؤكد اليقظة التامة لرجال الأمن.

    وتابع نصر الدين: "الإرهاب لن ينجح فى مصر، والأجهزة الأمنية قادرة على دحره والقضاء عليه".

    وأكد نصر الدين فى بيانه، أن العبوة التي انفجرت بدائية الصنع، وهذا يؤكد أن هؤلاء الإرهابيين لا يمتلكون المقومات وفقدوا كل ما يملكون بفضل يقظة رجال الأمن إلى جانب انهم يستغلون الاطفال فى وضع هذه العبوات فى الأماكن المراد، وانهم يستهدفون المواطنين العزل وهذا يؤكد إفلاسهم ونهايتهم لاحت فى الأفق.​

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