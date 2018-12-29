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    النيابة العامة تُحقق مع سائق "أتوبيس الهرم" داخل المستشفى

    12:04 ص السبت 29 ديسمبر 2018
    النيابة العامة تُحقق مع سائق "أتوبيس الهرم" داخل المستشفى

    حادث الهرم الإرهابي

    كتب- أحمد جمعة ومحمد الصاوي:

    نقلت سيارات الإسعاف، 10 مصابين في حادث أتوبيس الهرم الإرهابي من مستشفى الهرم العام، إلى مستشفى الشيخ زايد التخصصي لاستكمال تلقي العلاج.

    وأفاد مراسل مصراوي، من داخل المستشفى، بأن النيابة العامة بدأت التحقيق وسماع أقوال مع سائق الأتوبيس الذي تعرض للاستهداف، حيث كانت حالته مستقرة.

    وأكد مصدر طبي، أنه لايزال سائحًا مصابًا يتلقى العلاج داخل مستشفى الهرم، بجانب سائق الأتوبيس.

    يأتي ذلك في رفعت مستشفى الشيخ زايد التخصصي درجة الاستعداد لاستقبال المصابين.

    وأسفر الحادث عن إصابة 11 سائحًا بالإضافة إلى سائق الأتوبيس، ووفاة 3 سائحين والمرشد السياحي "مصري" الجنسية" -حسبما أكد النائب العام في بيان رسمي.

    وقال الدكتور مصطفى مدبولي، إن أتوبيس "المريوطية" السياحي الذي تعرض للاستهداف مساء الجمعة خرج عن خط سيره المعروف والمحدد له، ولم يتم إبلاغ قوات الأمن أي تغيرات.

    وأضاف "مدبولي"، خلال تفقده للمصابين في مستشفى الهرم، مساء الجمعة: "أي أتوبيس سياحي مؤمن بشكل كامل من وزارة الداخلية ولكن الأتوبيس غير مساره".

    وتابع: "انفجرت القنبلة بجانب الأتوبيس فور مروره من الطريق الجديد".

    وكانت وزارة الداخلية أعلنت مقتل شخصين وإصابة 12 آخرين في تفجير أتوبيس سياحي بمنطقة الهرم.

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