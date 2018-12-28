جامعتا عين شمس وحلوان تدينان حادث أتوبيس الهرم

كتب- محمد قاسم:

أدانت جامعة عين شمس، برئاسة الدكتور عبد الوهاب عزت رئيس الجامعة ونواب رئيس الجامعة والأمين العام والأمناء المساعدين وأعضاء هيئة التدريس الإداريين والطلاب، التفجير الإرهابي الجبان الذي استهدف حافلة سياح بمنطقة الهرم بمحافظة الجيزة.

وقدمت الجامعة، تعازيها لأسر الضحايا وتتمنى الشفاء العاجل للمصابين.

وأكدت، تضامنها التام مع الدولة المصرية في حربها ضد الإرهاب، وتثمن جهود القوات المسلحة والشرطة فى الحفاظ على أمن مصرنا الغالية.

كما نعى الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان جميع ضحايا حادث الأتوبيس، مؤكدًا أن الحادث يستهدف السياحة المصرية.

وأضاف نجم في بيان له، أن الحادث لن ينال من المصريين ومن ثقتهم في قيادتهم السياسية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والمصريين جميعا يصطفون ‘لى جانب قواتهم المسلحة ورجال الشرطة لحماية بلادهم وحماية السائحين من زوار هذا البلد الأمين من الإرهاب الغاشم للحفاظ على مصر وامنها والعبور بالجميع الى بر الامان.

وأكد أن استهداف الحافلة السياحية التي تقل سائحين فيتناميين ما هو إلا عمل إرهابي خسيس يتنافي مع كافة الشرائع السماوية.

وأكدت الجامعة، ثقتها الكاملة في الدولة في حربها المقدسة دفاعا عن تراب الوطن في مواجهة الإرهاب الغاشم وللحفاظ على سلامة الجميع وهى واثقة في انتصارها على الإرهاب.