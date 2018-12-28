خاص| ننشر خط سير "أتوبيس الهرم" المُستهدف

كتب- أحمد جمعة ومحمد الصاوي:

حصل "مصراوي"، على خط سير "أتوبيس الهرم" المُستهدف، مساء اليوم الجمعة.

وبحسب خط السير، فإن الأتوبيس المستهدف يتبع شركة "تروجلز ترافيل"، حيث يقل فوجًا سياحيًا فيتناميًا تابعًا لشركة "باسبورت ترافيل"، وصلوا إلى مطار القاهرة يوم 23 ديسمبر الجاري.

وكانت وزارة الداخلية، ذكرت في بيان لها، مساء اليوم الجمعة، أنه في حوالي الساعة 6.15 مساءً انفجرت عبوة بدائية الصنع كانت مخفاه بجوار سور بشارع المريوطية بالجيزة أثناء مرور أتوبيس سياحى يقل 14 سائحا "فيتنامى الجنسية"، مما أسفر عن وفاة 2 وإصابة 10 من السائحين بالإضافة إلى سائق الأتوبيس ومندوب شركة السياحة "مصريين الجنسية".

وارتفع عدد الضحايا فيما بعد إلى 4 قتلى.

وجاء خط السير كالتالي: