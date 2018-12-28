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    البرلمان العربي يدين حادث أتوبيس الهرم ويعلن تضامنه مع مصر ضد الإرهاب

    10:26 م الجمعة 28 ديسمبر 2018
    البرلمان العربي يدين حادث أتوبيس الهرم ويعلن تضامنه مع مصر ضد الإرهاب

    كتبت- ميرا إبراهيم:

    أدان الدكتور مشعل بن فهم السلمي رئيس البرلمان العربي، بأشد العبارات التفجير الإرهابي الجبان الذي استهدف اليوم الجمعة، حافلة للسياح الأجانب في محافظة الجيزة، وأدى إلى سقوط عدد من السياح بين قتيل وجريح.

    وجدد رئيس البرلمان العربي في بيان له، "وقوف البرلمان العربي وتضامنه التام مع جمهورية مصر العربية رئيساً وحكومةً وبرلماناً وشعباً في حربها ضد قوى الإرهاب والتطرف البغيض، ومساندتها في كل ما تقوم به من خطط وإجراءات للتصدي للجماعات الإرهابية المتطرفة التي تستهدف ضرب وزعزعة الأمن والاستقرار في مصر".

    وأكد أن هذا الهجوم الإرهابي الجبان لن يزيد مصر إلا قوة وعزيمة على اقتلاع الإرهاب من جذوره وتفويت الفرصة على هؤلاء المجرمين والتصدى لإجرامهم.

    وعبر رئيس البرلمان العربي، عن "تثمين البرلمان العربي العالي للجهود التي تبذلها القوات المسلحة وقوات الشرطة المصرية للحفاظ على أمن واستقرار جمهورية مصر العربية".

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