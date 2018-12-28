"المرشدين العرب": حادث أتوبيس الهرم هدفه ضرب السياحة

كتب يوسف عفيفي

أدان الاتحاد العام للمرشدين السياحين العرب، الحادث الإرهابي بشدة لتفجير أتوبيس سياحي بمنطقة المريوطية بالهرم مساء اليوم الجمعة، مؤكدًا أنه "حادث وقتي".

وقال محمد غريب، رئيس اتحاد المرشدين السياحين العرب، إن "الحادث الإرهابي عمل صبياني يستهدف ضرب السياحة المصرية من جديد لكنه لن يقلل من عزيمة الشعب المصري والذي سيقف صفا واحدا تجاه مثل هذه العمليات".

ونوه إلى "وفاة المرشد السياحي الخاص بالسائحين على متن الأتوبيس السياحي ويدعى المرشد إبراهيم حسين إبراهيم".

وأوضحت الداخلية في بيان لها في وقت سابق اليوم، أنه "حوالي الساعة 6.15 مساءً انفجرت عبوة بدائية الصنع كانت مخفاه بجوار سور بشارع المريوطية بالجيزة أثناء مرور أتوبيس سياحى يقل 14 سائح "فيتنامى الجنسية" مما أسفر عن وفاة 2 وإصابة 10 من السائحين بالإضافة إلى سائق الأتوبيس ومندوب شركة السياحة "مصريين الجنسية ".