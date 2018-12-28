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    سفير فيتنام يصل مستشفى الهرم لمتابعة مصابي حادث أتوبيس المريوطية

    10:18 م الجمعة 28 ديسمبر 2018
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    كتب- أحمد جمعة ومحمد الصاوي:

    وصل سفير فيتنام بالقاهرة دو هوانج لونج، مستشفى الهرم العام، للاطمئنان على حالة مصابي حادث أتوبيس الهرم السياحي.

    واستقبلت وزيرتا الصحة الدكتورة هالة زايد، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، السفير الفيتنامي، وعقدتا اجتماعًا معه لشرح تفاصيل حالة مصابي وضحايا الحادث الذي أسفر عن وفاة 4 حالات وإصابة 10 آخرين غالبيتهم من السياح الفيتناميين.
    وقال الدكتور مصطفى مدبولي، إن أتوبيس "المريوطية" السياحي الذي تعرض للاستهداف مساء الجمعة خرج عن خط سيره المعروف والمحدد له، ولم يتم إبلاغ قوات الأمن أي تغيرات.

    وأضاف "مدبولي"، خلال تفقده للمصابين في مستشفى الهرم، مساء اليوم الجمعة: "أي أتوبيس سياحي مؤمن بشكل كامل من وزارة الداخلية ولكن الأتوبيس غير مساره".

    وتابع: "انفجرت القنبلة بجانب الأتوبيس فور مروره من الطريق الجديد".

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