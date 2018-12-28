رئيس شركة "أتوبيس الهرم": السواق والمرشد لم يلتزما بخط سير الرحلة

رئيس الوزراء: سنضرب بيد من حديد على منّ يهدد سلامة الوطن أبنائه وزواره

كتب- محمد الصاوي وأحمد جمعة:

تصوير- أسامة عبدالنبي:

قال عبدالرازق حسين، رئيس شركة "باسبورت ترافيل"، المسؤولة عن الفوج السياحي لـ"أتوبيس الهرم"، إن السواق والمرشد لم يخطرا الشركة بالخروج عن خط سير الرحلة.

وأضاف "حسين"، في تصريحات لـ"مصراوي": "السواق والمرشد لم يلتزما بخط سير الرحلة، ولم يتطرقا لمنطقة الأهرامات تمامًا".

وتوجه رئيس الوزراء المهندس مصطفى مدبولي، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إلى مستشفى الهرم، للاطمئنان على الحالة الصحية للسائحين، مصابي حادث تفجير عبوة بدائية الصنع استهدفت حافلة سياحية بشارع المريوطية بمحافظة الجيزة مساء اليوم.

وقال رئيس الوزراء: "العملية الإرهابية ظاهرة موجودة في العالم كله، مفيش دولة مش بيحصل فيها حادث زي ده، لكن الأهمية في كيفية احتواء الحادث وأثاره حتى لا يتم تكراره مرة أخرى"، لافتًا إلى أن الأتوبيس قد انحرف عن خط سيره.

وأكد أن الدولة ستضرب بيدٍ من حديد على كل من تسول نفسه إتيان أفعال من شأنها التأثير على أمن هذا الوطن وتهديد سلامة أبنائه وزواره.

وشدد مدبولي على أن هذا الحادث لن يثنى المصريين عن استكمال مسيرتهم لبناء الوطن، مؤكدا ضرورة تكاتف كل دول العالم لمواجهة الأعمال الارهابية.

وكانت وزارة الداخلية، أعلنت مقتل سائحين وإصابة 12 آخرين في تفجير أتوبيس سياحي بمنطقة الهرم.

وأوضحت الداخلية في بيان لها أنه "حوالي الساعة 6.15 مساءً انفجرت عبوة بدائية الصنع كانت مخفاه بجوار سور بشارع المريوطية بالجيزة أثناء مرور أتوبيس سياحى يقل 14 سائح "فيتنامى الجنسية" مما أسفر عن وفاة 2 وإصابة 10 من السائحين بالإضافة إلى سائق الأتوبيس ومندوب شركة السياحة "مصريين الجنسية ".

وأكدت الوزارة أن الأجهزة الأمنية انتقلت إلى موقع الحادث، وجارى استكمال عمليات الفحص.