رئيس الوزراء: سنضرب بيد من حديد على منّ يهدد سلامة الوطن أبنائه وزواره

كتب- محمد غايات:

تصوير- أسامة عبدالنبي:

توجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وبرفقته الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إلى مستشفى الهرم، للاطمئنان على الحالة الصحية للسائحين، مصابي حادث تفجير عبوة بدائية الصنع استهدفت حافلة سياحية بشارع المريوطية بمحافظة الجيزة مساء اليوم.

ووجه رئيس الوزراء بتقديم كافة سبل الرعاية الطبية اللازمة لمصابي الحادث، متمنياً لهم الشفاء العاجل، وشدد على تكثيف الجهود الأمنية لكشف ملابسات الحادث في أسرع وقت، وتقديم مرتكبيه للعدالة لينالوا الجزاء الرادع.

وأكد أن الدولة ستضرب بيدٍ من حديد على كل من تسول نفسه إتيان أفعال من شأنها التأثير على أمن هذا الوطن وتهديد سلامة أبنائه وزواره.

وشدد مدبولي على أن هذا الحادث لن يثنى المصريين عن استكمال مسيرتهم لبناء الوطن، مؤكدا ضرورة تكاتف كل دول العالم لمواجهة الأعمال الارهابية.

وأوضح أن خطط التأمين تتم حالياً بالتنسيق بين قوات الجيش والشرطة، في كل ربوع الوطن.