رئيس الوزراء عن حادث "المريوطية": ظاهرة موجودة في العالم كله

كتب- أحمد جمعة ومحمد الصاوي:

دعا رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، وسائل الإعلام، ألا تضخم حادث أتوبيس الهرم الإرهابي، حتى نفوت الفرصة على الإرهابيين ولا يتم تحقيق غرضهم من العملية الإرهابية.

وتابع رئيس الوزراء: "العملية الإرهابية ظاهرة موجودة في العالم كله، مفيش دولة مش بيحصل فيها حادث زي ده، لكن الأهمية في كيفية احتواء الحادث وأثاره حتى لا يتم تكراره مرة أخرى".

واستطرد: "القوات المسلحة والشرطة لهما جهد كبير خلال الفترة الأخيرة، ونجحوا في توجيه ضربات كبرى للإرهابيين، لكن وارد يحصل في بعض الأحيان حادث مستقبلًا، المهم نتعامل مع الحادث في سياقه".

وأعلنت وزارة الداخلية، مقتل سائحين وإصابة 12 آخرين في تفجير أتوبيس سياحي بمنطقة الهرم.

وأوضحت الداخلية في بيان لها أنه "حوالي الساعة 6.15 مساءً انفجرت عبوة بدائية الصنع كانت مخفاه بجوار سور بشارع المريوطية بالجيزة أثناء مرور أتوبيس سياحى يقل 14 سائح "فيتنامى الجنسية" مما أسفر عن وفاة 2 وإصابة 10 من السائحين بالإضافة إلى سائق الأتوبيس ومندوب شركة السياحة "مصريين الجنسية ".

وأكدت الوزارة أن الأجهزة الأمنية انتقلت إلى موقع الحادث، وجارى استكمال عمليات الفحص.