رئيس الوزراء: أتوبيس الهرم خرج عن مساره المؤمن من الداخلية

كتب- أحمد جمعة ومحمد الصاوي:

تصوير -أحمد النجار:

قال الدكتور مصطفى مدبولي، إن أتوبيس "المريوطية" السياحي الذي تعرض للاستهداف مساء الجمعة خرج عن مسار سيره المعروف والمحدد له، ولم يتم الإبلاغ عن أي تغيرات.

وأضاف "مدبولي"، خلال تفقده للمصابين في مستشفى الهرم، مساء اليوم الجمعة: "أي أتوبيس سياحي مؤمن بشكل كامل من وزارة الداخلية ولكن الأتوبيس غير مسار".

وتابع: "انفجرت القنبلة بجانب الأتوبيس فور مروره من الطريق الجديد".

وكانت وزارة الداخلية أعلنت مقتل شخصين وإصابة 12 آخرين في تفجير أتوبيس سياحي بمنطقة الهرم.

وأوضحت الداخلية في بيان لها مساء الجمعة أنه في حوالي الساعة 6.15 مساءً انفجرت عبوة بدائية الصنع كانت مخفاه بجوار سور بشارع المريوطية بالجيزة أثناء مرور أتوبيس سياحى يقل 14 سائحا "فيتنامى الجنسية" مما أسفر عن وفاة 2 وإصابة 10 من السائحين بالإضافة إلى سائق الأتوبيس ومندوب شركة السياحة "مصريين الجنسية ".

وانتقت على الفور الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، وجاري استكمال عمليات الفحص.