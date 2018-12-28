السياحة تُشكّل غرفة عمليات لمتابعة حادث أتوبيس الهرم

كتب - يوسف عفيفي

تصوير - فريد قطب:

قالت سامية سامي، رئيس الإدارة المركزية للمكاتب الداخلية بوزارة السياحة، إن الوزارة تتابع حادث انفجار الأتوبيس السياحي بشارع المريوطية بالجيزة والذي أسفر عن مقتل سائحين وإصابة 12 آخرين.

وأوضحت سامي لمصراوي، أن وزارة السياحة تتابع الحادث أول بأول واتخاذ ما يلزم تجاه الضحايا والمصابين الأجانب.

وأعلنت وزارة الداخلية، مقتل سائحين وإصابة 12 آخرين في تفجير أتوبيس سياحي بمنطقة الهرم.

وأوضحت الداخلية في بيان لها أنه "حوالي الساعة 6.15 مساءً انفجرت عبوة بدائية الصنع كانت مخفاه بجوار سور بشارع المريوطية بالجيزة أثناء مرور أتوبيس سياحى يقل 14 سائح "فيتنامى الجنسية" مما أسفر عن وفاة 2 وإصابة 10 من السائحين بالإضافة إلى سائق الأتوبيس ومندوب شركة السياحة "مصريين الجنسية ".

وأكدت الوزارة أن الأجهزة الأمنية انتقلت إلى موقع الحادث، وجارى استكمال عمليات الفحص.