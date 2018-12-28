"مرتكبوه مفسدون في الأرض".. مفتي الجمهورية يدين هجوم "أتوبيس الهرم"

كتب - محمود مصطفى:

أدان الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، الهجوم الإرهابي الخسيس الذي استهدف اتوبيس سياحي بمنطقة الهرم بالجيزة، وأسفر عن مقتل شخصين وإصابة 12 آخرين.

وأكد علام، في بيان له، أن هذه الأعمال الإجرامية تنافي كافة الشرائع السماوية، وتنتهك حرمات الله، وسفك للدماء التي حرم الله، ومرتكبوها مفسدون في الأرض؛ لذا أخزاهم الله في الدنيا والآخرة، ولن يصلح أعمالهم؛ لأن الله سبحانه وتعالى لا يصلح عمل المفسدين الخائنين.

ولفت إلى أن "وقوف أبناء هذا الوطن خلف قيادته في مواجهة الإرهاب الأسود الذي يستهدف البشر والحجر ويسعى إلى هدم هذا الوطن وتركه فريسة للخراب".

وشدد على أهمية الضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه المساس بأمن واستقرار هذا الوطن.

وأعلنت وزارة الداخلية عن مصرع شخصين وإصابة 12 آخرين في تفجير أتوبيس سياحي بمنطقة الهرم، مساء الجمعة.

وأوضحت الداخلية في بيان لها مساء الجمعة أنه في حوالي الساعة 6.15 مساءً انفجرت عبوة بدائية الصنع كانت مخفاه بجوار سور بشارع المريوطية بالجيزة أثناء مرور أتوبيس سياحى يقل 14 سائحا "فيتنامى الجنسية" مما أسفر عن وفاة 2 وإصابة 10 من السائحين بالإضافة إلى سائق الأتوبيس ومندوب شركة السياحة "مصريين الجنسية ".