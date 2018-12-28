"الأعلى للإعلام" يوضح موقفه بشأن بث أخبار استباقية حول الحوادث الإرهابية

كتب- مصطفى علي:

علق أحمد سليم، الأمين العام للمجلس الأعلى للإعلام على استباق بعض القنوات الفضائية لبيان وزارة الداخلية بشأن حادث استهداف أتوبيس سياحي بالمريوطية.

وأبدى سليم في تصريحات لمصراوي، استنكاره للحادث، موضحا أن المجلس لن يحقق في استباق بعض وسائل الإعلام ومنها "سكاي نيوز"، لبيان وزارة الداخلية حول الحادث، خاصة وأن ما أُعلن حول الحادث سليم ومتوافق مع بيان وزارة الداخلية الذي صدر لاحقا.

وأضاف سليم، أن المجلس يتخذ قرارات وإجراءات في حالة كان المنشور أو المذاع مغايرًا للواقع أو مخالفًا للأكواد التي وضعها المجلس الأعلى للإعلام سواء فيما يخص اشتماله على معلومات مغلوطة أو نشر صور لجثث الضحايا وغيرها.

وكانت وزارة الداخلية أعلنت مساء اليوم، مقتل شخصين وإصابة 12 آخرين في تفجير أتوبيس سياحي بمنطقة الهرم.

وأوضحت الداخلية في بيان لها، أنه في حوالي الساعة 6.15 مساءً انفجرت عبوة بدائية الصنع كانت مخفاه بجوار سور بشارع المريوطية بالجيزة أثناء مرور أتوبيس سياحى يقل 14 سائحا "فيتنامى الجنسية" مما أسفر عن وفاة 2 وإصابة 10 من السائحين بالإضافة إلى سائق الأتوبيس ومندوب شركة السياحة "مصريين الجنسية".

وانتقت على الفور الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، وجاري استكمال عمليات الفحص.