محافظ الجيزة يتوجه لمستشفى الهرم للاطمئنان على مصابي حادث الأتوبيس السياحي

كتب- إسلام ضيف:

أدان اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، استهداف الأوتبيس السياحي بجوار سور بشارع المريوطية، مساء اليوم الجمعة.

أكد محافظ الجيزة في تصريحات لمصراوي، أنه في طريقه لمستشفى الهرم العام، للوقوف على حالة مصابي الحادث.

وقال مسؤول طبي مطلع، إنه جرى نقل 12 مصابًا إلى مستشفى الهرم، مؤكدًا أنه يجرى حالياً إجراء عمليات استكشافية عاجلة لـ 3 مصابين، لافتًا إلى أن 4 منهم مصابون بكسور، والباقي إصاباتهم بسيطة، حسب قوله.

ولفت المصدر إلى رفع حالة الاستعداد بالمستشفى إلى الدرجة القصوى، حيث جرى استدعاء الأطقم الطبية لعلاج المصابين.

كانت وزارة الداخلية قالت في بيان قبل قليل، إنه في حوالى الساعة 6.15 مساءً انفجرت عبوة بدائية الصنع كانت مخفاه بجوار سور بشارع المريوطية بالجيزة أثناء مرور أتوبيس سياحي يقل 14 سائحا "فيتنامى الجنسية" مما أسفر عن مصرع 2 وإصابة 10 من السائحين بالإضافة إلى سائق الأتوبيس ومندوب شركة السياحة "مصريين الجنسية".