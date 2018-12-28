​ننشر أول صور لأتوبيس الهرم السياحي بعد تعرضه للتفجير

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القاهرة- مصراوي:

ينشر مصراوي، أول صور للأتوبيس السياحي الذي تعرض للتفجير بمنطقة الهرم اليوم الجمعة.

وأعلنت وزارة الداخلية، مصرع شخصين وإصابة 10 آخرين في تفجير أتوبيس سياحي بمنطقة الهرم.

وأوضحت الداخلية في بيان لها أنه "حوالي الساعة 6.15 مساءً انفجرت عبوة بدائية الصنع كانت مخفاه بجوار سور بشارع المريوطية بالجيزة أثناء مرور أتوبيس سياحى يقل 14 سائح "فيتنامى الجنسية" مما أسفر عن وفاة 2 وإصابة 10 من السائحين بالإضافة إلى سائق الأتوبيس ومندوب شركة السياحة "مصريين الجنسية ".

وأكدت الوزارة أن الأجهزة الأمنية انتقلت إلى موقع الحادث، وجارى استكمال عمليات الفحص.