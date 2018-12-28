"البحوث الإسلامية": تخريج أولى دفعات أكاديمية الأزهر من الأئمة الوافدين.. غدًا

كتب- محمود مصطفى:

أعلن مجمع البحوث الإسلامية، تنظيم احتفالية لتخريج أولى دفعات أكاديمية الأزهر لتدريب الأئمة والدعاة من الأئمة الوافدين من دول العالم، غدًا السبت تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، وبحضور الدكتور محيي الدين عفيفي الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، ومجموعة من سفراء وممثلي الدول المشاركة.

وكانت أكاديمية الأزهر الشريف لتدريب الأئمة والوعاظ أعلنت بداية الشهر الماضي عن بدء الدورة التدريبية الأولى للأئمة من الخارج وتنظيم مجموعة من الحلقات النقاشية وورش العمل ضمن برنامجها التدريبي الأول، حيث ضمت الدورة الأولى بالأكاديمية 60 إمامًا من دول: السويد، المالديف، الفلبين، بورما، الهند، ماليزيا، الكاميرون، السنغال، نيجيريا.

وأكد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية د.محيي الدين عفيفي، أن ورش العمل والحلقات النقاشية التي عُقدت للأئمة الوافدين من دول العالم أحد الجوانب الفاعلة في التدريب العملي لهؤلاء الأئمة الذين أنهوا الدورة الأولى.

أضاف "عفيفي" أن البرنامج التدريبي الذي تلقاه الأئمة من خلال ورش العمل، ركز على الكيف بشكل موسع من خلال تناول بعض النصوص الشرعية من القرآن والسنة النبوية التي أسيئ فهمها من جانب تيارات العنف والتطرف، حيث بيّن الأساتذة المتخصصون القائمون على تنفيذ تلك البرامج المعاني الصحيحة لتلك النصوص بعيدًا عن التأويلات المضللة للجماعات المتطرفة التي تحرف الفهم السليم للنصوص، لأجل تنفيذ أجندات خاصة.

أشار إلى أن تلك الورش العملية استعرضت- أيضًا- الاختلافات المذهبية المتنوعة في تلك المسائل المطروحة على الساحة والتي تم دراستها خلال فترة التدريب، بالإضافة إلى الوقوف على بعض القضايا الفكرية التي تدور حول شبهات جماعات العنف والإرهاب، من خلال تدريب كل إمام ومناقشته في كل مسألة من المسائل وتوضيح الفهم الصحيح لتلك النصوص وبيان كيفية الرد على المضللين.