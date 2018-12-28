تعيين غادة عبدالباري أمينًا عامًا للجنة المصرية في "اليونيسكو"

كتب- محمد قاسم:

أصدر الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قرارًا بتعيين الدكتور غادة عبدالباري الأستاذ بكلية الصيدلة جامعة القاهرة، أمينًا عامًا للجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة (يونيسكو -إلكسو- إيسيسكو)، وممثلا لمصر في عضوية المجلس التنفيذى للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (إليكسو).

وذكرت وزارة التعليم العالي في بيان لها، أن عبدالباري شغلت العديد من المناصب منها: ملحقا ثقافيا بالمكتب الثقافى المصرى بباريس، وعملت ضمن وفد مصر الدائم لدى منظمة اليونسكو بباريس.

ومثلت أستاذة الصيدلة، مصر في العديد من أنشطة ومؤتمرات اليونسكو، كما شاركت ضمن الوفد المصرى المشارك فى الدورة 39 للمؤتمر العام لمنظمة اليونسكو.