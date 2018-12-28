"الإنتاج الحربي" تقدم تخفيضات على منتجاتها بمناسبة رأس السنة

كتب- محمد سامي:



أعلنت وزارة الإنتاج الحربي، عن تخفيضات بمناسبة رأس السنة الميلادية وأعياد الميلاد على عدد من المنتجات المدنية لشركات الإنتاج الحربي، تستمر حتى يوم الخميس المقبل، بجميع المعارض ومنافذ البيع التابعة للوزارة والمنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية.



وذكرت الوزارة في بيان لها الجمعة، أن التخفيضات موجودة على الشاشات LED (32، 43، 49، 55 بوصة) واللمبات (لمبة الليد 9 وات60 سم ألومنيوم، ولمبة الليد 6 وات كاندل) من إنتاج مصنع 144 الحربي.



وأضاف الوزارة أن هناك تخفيضات على البوتاجاز (3، 4، 5 شعلة) والسخانات (5،10 لتر) والثلاجات (320، 410، 500 لتر) والميني بار (92 لتر) والديب فريزر (5، 7 درج) والتكييف (1.5 حصان) من إنتاج مصنع 360 الحربي، كما توجد تخفيضات على منتجات الألومنيوم من إنتاج مصنع 63 الحربي، ومنتجات الاستانلس إنتاج مصنع 99 الحربي.