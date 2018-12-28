وزير الطيران يتفقد مطاري القاهرة وشرم الشيخ استعدادًا لاحتفالات رأس السنة

كتب - طه عبيد:

أجرى الفريق يونس المصري وزير الطيران المدني، جولة تفقدية مفاجئة لمطار القاهرة (مبنى الركاب ١و ٢ و ٣)، أعقبها جولة أخرى لمطار شرم الشيخ الدولي، للاطمئنان ومراجعة الإجراءات الأمنية تزامنا مع الاحتفالات بأعياد رأس السنة وأعياد الميلاد المجيدة.

وهنأ الوزير، جميع العاملين بالمطار بمناسبة العام الجديد، وقدم الشكر لأفراد وزارة الداخلية وكافة الجهات العاملة بالمطار على التنسيق التام والتعاون المثمر والمجهود المبذول من أجل تطبيق أعلى معايير الإجراءات الأمنية بالمطارات المصرية وإظهارها بالشكل الحضارى الذي يتناسب مع اسم ومكانة مصر أمام العالم.

ووجه المصري، بضرورة تطبيق أعلى درجات الحماية المدنية ورفع درجة الاستعداد والتنسيق بين كافة الجهات العاملة بالمطار وزيادة أعداد فرق العلاقات العامة والمنسقين لتقديم أفضل الخدمات والتسهيلات للمسافرين.

وأثنى وزير الطيران المدني، خلال الجولة على التجهيزات الجمالية وتزيين صالات الوصول والسفر داخل المطار وبما لمسه من أجواء احتفالية وتقديم الهدايا بما يعطي انطباعا حضاريا رائعا يليق بمكانة قطاع الطيران المدني.