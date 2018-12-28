تنفيذ سوق وحضانة وملعب ثلاثي بالإسكان الاجتماعي و"سكن مصر" في قنا

كتب- محمد عبدالناصر:

صرح المهندس رضوان عبدالرشيد، رئيس جهاز تنمية مدينة قنا الجديدة، بأنه سيتم تنفيذ سوق تجارية "نموذج 8 محال"، وحضانة، وملعب ثلاثي، بمنطقة عمارات مشروعي "الإسكان الاجتماعي" و"سكن مصر"، بالمرحلة الأولى بمدينة غرب قنا، حيث تم طرح التنفيذ في 3 مناقصات عامة بين الشركات المسجلة بالاتحاد المصرى لمقاولي التشييد والبناء.

وأضاف المهندس رضوان عبدالرشيد: "سيتم تنفيذ الطريق الفاصل بين الامتداد الشرقي للكتلة العمرانية لمدينة قنا الجديدة، ومنطقة التنمية الزراعية، وتشمل الأعمال (حفر وردم - طبقة أساس MCO - الطبقة الرابطة) للحارة الخارجية فقط للطريق بالمدينة"، لافتًا إلى طرح التنفيذ فى مناقصة عامة بين الشركات المسجلة بالاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء.

وقال المهندس شريف الشربيني، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، إنه سيتم طرح أعمال تشغيل وصيانة وحراسة شبكة إنارة مواقع الأحياء (الثاني - الثالث - الرابع - الخامس - السادس - النادي)، والطريق الإقليمي الغربي أمام الحيين (الخامس – السادس)، والطريق الأوسط أمام الحيين (الرابع - الخامس) بعدد 5275 عامود إنارة للشوارع، وعدد 1247 عامود إنارة للحدائق، بالمدينة، وذلك في مناقصة عامة بين الشركات المسجلة بالاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء.