رفع أول آذان من مسجد "الفتاح العليم" بالعاصمة الإدارية -(فيديو)

كتب- محمد عبد الناصر:

رُفع اليوم الجمعة أول آذان من مسجد الفتاح العليم بالعاصمة الإدارية الجديدة، والتي تُشرف على تنفيذه الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

ومن المقرر أن يكون مسجد الفتاح العليم هو المسجد الرسمي للدولة الذي ستقام فيه صلاة الأعياد والاحتفالات الدينية.

وقال المهندس محسن صلاح، رئيس شركة المقاولون العرب، المسؤولة عن تنفيذ مسجد الفتاح العليم بالعاصمة الإدارية، في تصريحات سابقة لمصراوي إنه من المقرر الانتهاء من تنفيذ المسجد بالكامل خلال أيام.

وأضاف صلاح، أن المسجد يقع على الطريق الدائري الأوسط الجديد، ويتكون من دور أرضي، يضم صحن المسجد بمساحة 6325 مترًا، موضحًا أن للمسجد 5 مداخل رئيسية، منها 2 للسيدات و3 للرجال.

وأوضح صلاح أنه مع أول أيام الشهر المقبل سيكون المسجد جاهزًا بشكل كامل، مؤكدًا: "مسجد الفتاح العليم من أكبر المساجد في الشرق الأوسط".

وقال المهندس هاني ماهر، مدير المشروع، إنه جرى الاعتماد في تصميم المسجد على الطابع الفاطمي، لافتًا إلى أن القبة الرئيسية للمسجد يصل ارتفاعها لـ45 مترًا وقطرها 33 مترًا، وتعد من أكبر القباب في مصر.

وأضاف ماهر، في تصريحات تليفزيونية، أن مساحة المسجد تسع لـ6500 مصلٍ و1200 سيدة، كما أن الساحة التي أمام المسجد تستوعب 7 آلاف مصلٍ، موضحًا أن بدروم المسجد يستوعب أكثر من 1500 مصلٍ، ليصل استيعاب المسجد بالكامل إلى 17 ألف مصلي.

وأعلن مدير مشروع مسجد العاصمة الإدارية، الانتهاء من صحن المسجد، وجارٍ الانتهاء من التشطيبات النهائية بقبة المسجد الداخلية، لافتًا إلى أنه تم استخدام 70 ألف متر مكعب من الخرسانة في تنفيذ المسجد، وما يقرب من 15 ألف متر رخام.