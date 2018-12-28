غرفة شركات السياحة: نستهدف تدريب 4 آلاف شخص بالسياحة في 2019

القاهرة - أ ش أ:

قال علي المانسترلي رئيس لجنة التدريب بغرفة شركات السياحة، إن الجمعية العمومية للغرفة أقرت زيادة ميزانية لجنة التدريب الى 2.5 مليون جنيه سنويا.

وأضاف رئيس اللجنة -في تصريح صحفي اليوم الجمعة- أن هذا يحدث لأول مرة في تاريخ الغرفة؛ ما يؤكد قناعة العاملين بالقطاع السياحي بأهمية التدريب في المنظومة السياحية وكذلك لاحداث نقلة نوعية لبرامج التدريب لتواكب التطور الحالي.

وتابع أنه خلال عام 2019 لدينا خطة لتدريب وتطوير مهارات حوالي 4 آلاف فرد بالقطاع السياحي بمختلف تخصصاته كبداية وسيتم عقد دورات تدريبية بمحافظات مختلفة والبداية بأصحاب الشركات من خلال عمل اعادة هيكلة شركاتهم وعمل تأهيل لهم وهذا يأتي في ظل اتجاه الغرفة نفسها لاعادة هيكلة العمل بها وتحويله باستخدام التكنولوجيا الحديثة.

وأكد أن قرار الجمعية العمومية جاء بناء على طلب لجنة التدريب وقناعة القائمين على المنظومة ويتماشى مع توجهات الدولة في تدريب وتطوير العنصر البشري بمختلف المجالات وكذلك اتجاه وزارة السياحة ممثلا في الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة التي تؤمن بأهمية التدريب وهناك تعاون وثيق بين الوزارة والغرفة في برامج التدريب واعداد الكوادر المؤهلة للعمل بالسياحة وتوحيد برامج التدريب على مستوى مصر.

ولفت إلى أن غرفة شركات السياحة لديها قناعة بإعداد برامج تدريب لجميع العاملين بالقطاع بما فيه أصحاب الشركات أنفسهم من خلال برامج ودورات تناسب احتياجاتهم لتساعدهم على هيكلة الفكر الإداري والتنظيمي لشركاتهم وإدخال التكنولوجيا الحديثة في الإدارة وكذلك سيتم ربط تعيين أو توظيف أي فرد بالسياحة بحصوله على برامج تدريبية محدده واجتيازه لهذه البرامج بنجاح وذلك بعد موافقة وزارة السياحة.

وأوضح أن كل الدورات التدريبية سيتم الإعلان عنها من خلال "موبايل أبلكيشن" الخاص بالغرفة والتواصل مع كل اللجان داخل الغرفة لتوفير برامج التدريب وكذلك اختيار وتدريب كوادر سياحية من الجامعات للعمل بالقطاع.​