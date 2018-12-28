"تدخل الرئيس والعودة للقرار 3300".. توصيات "العمومية الطارئة" لأطباء القاهرة

كتب- أحمد مسعد:

قررت الجمعية العمومية غير العادية التي عقدتها نقابة أطباء القاهرة، اليوم الجمعة، تقديم طلب للرئيس عبدالفتاح السيسي بإلغاء قانون 13 لسنة 2018، الخاص بتنظيم العمل بالمستشفيات الجامعية.

وأثارت لائحة المستشفيات الجامعية جدلًا داخل مجالس أقسام كليات الطب، ورفض عدد من الأقسام تلك اللائحة، وإصدار مجلس إدارة نادي أعضاء تدريس كليات جامعة القاهرة بيانًا برفضها تضامنًا مع الأساتذة المعترضين.

وأوصت الجمعية العمومية بعودة قرار رئيس الجمهورية رقم 3300 لسنة 1965، والخاص بتنظيم العمل في مستفيات الجامعات.

يشار إلى أنه تم انعقاد الجمعية العمومية غير العادية، لبحث أسباب رفض الأطباء لقانون المستشفيات الجامعية الجديد ولائحته التنفيذية، بحضور الدكتور حسين خيري، نقيب الأطباء، والدكتور إبراهيم عبد الغني، نقيب الأطباء بالقاهرة، والدكتورة سناء فؤاد، أمين نقابة القاهرة.