برلماني ينظم حفل "لمة الوطن" بمناسبة أعياد الميلاد (صور)

كتب – أسامة عبد الكريم

نظم النائب عمر وطني، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، احتفالية كبري، بدائرة الشرابية والزاوية الحمراء، تحت عنوان "لمة الوطن"، بمناسبة أعياد الميلاد، بحضور ممثلين عن الكنيسة والأزهر وعدد من نواب البرلمان.

وقال النائب النائب عمر وطني، إن المسلمين والأقباط شركاء فى الوطن، وعلى الجميع أن يعلم أننا نتصدى سويا لكافة المخططات التى تهدف لزعزعة الاستقرار الداخلى فى مصر، من خلال القيام بعمليات خسيسة تهدف إلى زرع الفتن، ولكن الجميع يفهم تلك المحاولات الدنيئة التى لن تنجح، خاصة وأننا مصريون ولا فرق بين مسلم ومسيحي.

وأضاف وطني، في بيان اليوم، أن التنظيمات الإرهابية المدعمة من بعض الدول تريد أن تكون مصر نموذجاً فاشلاً للصراعات والانقسامات المجتمعية كما يحدث فى العراق وسوريا وتظل تنتهك سيادة الدولة حتى تنتهى، إما بتقسيمها إلى عدة دويلات متنازعة مع بعضها البعض، أو تظل تنزف كافة مواردها فى الحروب مع التنظيمات التكفيرية التى أصبحت كالسرطان الذى يستوطن بالجسد.

وأشاد نائب الشرابية، بالدور الذي ساهم فيه البابا تواضروس في الحفاظ على النسيج الوطني بين عنصري الأمة، والتي تتجسد في مختلف المواقف، بعد العديد من المحاولات التي تمارسها قوى الشر لزرع الفتنة الطائفية بين المصريين.