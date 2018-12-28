نقيب أطباء القاهرة: لا يمكن فصل المستشفيات عن الجامعات

كتب- أحمد مسعد:

تصوير - أحمد النجار:

قال الدكتور إبراهيم عبدالغني، نقيب الأطباء بالقاهرة، إن الهدف من القانون رقم (13) لسنة 2018 الخاص بتنظيم العمل بالمستشفيات الجامعية، هو تقديم أفضل رعاية صحية للمواطن المصري من خلال تطبيق منظومة طبية تعتمد على الأستاذ الجامعي، لافتًا إلى أنه لا يمكن فصل المستشفيات عن الجامعات.

وأضاف عبد الغني، في كلمته التي ألقاها أثناء انعقاد فعاليات الجمعية العمومية غير العادية لنقابة أطباء القاهرة، اليوم الجمعة، أن الرعاية الصحية التي كان يقدمها الأطباء في السبعينيات أفضل مما يُقدم حالياً، لافتًا إلى أن العديد من المستشفيات تعاني من مشاكل في ميزانيتها.

ويأتي انعقاد الجمعية العمومية، لبحث أسباب رفض الأطباء لقانون المستشفيات الجامعية الجديد ولائحته التنفيذية، بحضور الدكتور حسين خيري، نقيب الأطباء، والدكتور إبراهيم عبد الغني، نقيب الأطباء بالقاهرة، والدكتورة سناء فؤاد، أمين نقابة القاهرة.

وكانت وزارة التعليم العالي، نفت فصل المستشفيات الجامعية عن كليات الطب، وأن قانون المستشفيات الجامعية ولائحته التنفيذية الجديدة ينصان على استمرار تبعية المستشفيات الجامعية لكليات الطب باعتبارها جزءًا لا يتجزأ منها ومن الدراسة العملية بها ولا يمكن بأى حال من الأحوال الفصل بينهما، مشددةً على أن كل ما يثار حول هذا الشأن مجرد شائعات مغرضة تستهدف إثارة القلق والبلبلة فى الوسط الطبى بالجامعات.