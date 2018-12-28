وزير النقل: توقيع اتفاقية تمويل مشروع القطار المكهرب خلال يناير

كتب - أحمد نجيب:

أعلن الدكتور هشام عرفات وزير النقل، أن الاتفاقية التنفيذية بشأن تمويل مشروع القطار الكهربائي «السلام - العاصمة الإدارية - العاشر من رمضان» سيتم توقيعها مع بنك "أكزيم" الصيني خلال النصف الأول من يناير القادم.

وأوضح عرفات - في بيان اليوم الجمعة- أن وزارة النقل ممثلة في الهيئة القومية للأنفاق عقدت خلال الأسبوعين الماضيين اجتماعات مكثفة مع وفد من البنك الصيني الممول للمشروع، الممتد بطول 67 كم ويضم 11 محطة، للتوافق على كل النقاط المتعلقة بالاتفاقية التنفيذية مع البنك والتي تقضي بتوفير قرض ميسر قيمته 1.2 مليار دولار يغطى تكلفة المشروع الذي سيخدم المدن الجديدة بشرق القاهرة حتى يصل إلى العاصمة الإدارية.

وأكد أن الجانبين المصري والصيني اتفقا على كل النقاط الخاصة بالاتفاقية، لافتا إلى أن الطرفين كانا قد وقعا اتفاقية إطارية لاستكمال القرض إلى 1.2 مليار دولار بدلا من 739 مليون دولار.

وأضاف وزير النقل أنه تم الانتهاء من كل ما يتعلق بأعمال تحويل المرافق من مياه وصرف وكهرباء وغيرها، كما تم الانتهاء من كافة دراسات وتصميمات المشروع، بالإضافة إلى انتهاء كافة الإجراءات التنسيقية الخاصة بتوفير المساحات والأراضي المطلوبة لمسار المشروع ومحطاته مع وزارة الإسكان ووزارة الدفاع.

وأشار إلى أنه من المخطط بدء الأعمال الإنشائية والتنفيذ بالمشروع فور توقيع العقد الخاص بالقرض حيث ستقوم بتنفيذ هذه الأعمال 5 شركات مقاولات مصرية، مشيرا إلى أن هذه الشركات ستنفذ الأعمال المدنية والسكة والأسوار بينما ستبدأ الشركة الصينية في أعمال الإشارات والاتصالات والتحكم عقب ذلك، بجانب تصنيع وتوريد 22 قطارا.

ولفت إلى أنه من المخطط الانتهاء من أعمال تنفيذ المشروع بالكامل خلال عامين من تاريخ تفعيل التعاقد الموقع مع شركة "أفيك" الصينية.

من جانبه، أوضح الدكتور عمرو شعت، نائب وزير النقل والقائم بأعمال رئيس الهيئة القومية للأنفاق، أن السرعة التصميمية للقطار المكهرب تبلغ 120 كم/ساعة، وأن مسار المشروع يمتد بطول 67.8 كم شاملا 61 كم سطحي و6.1 كم تنفذ على كوبري علوي و0.7 كم تنفذ نفقيا.

وأضاف أن الخط يبدأ من محطة عدلي منصور التبادلية مع الخط الثالث للمترو مارا بطريق القاهرة/ الإسماعيلية الصحراوي حتى مدينة الروبيكي، ثم يتفرع عند الروبيكي إلى فرعين، أحدهما يتجه شمالاً بمحاذاة الطريق الدائري الإقليمي ليخدم مدينة العاشر من رمضان، ويتجه الفرع الآخر جنوباً من محطة الروبيكى إلى العاصمة الإدارية الجديدة.