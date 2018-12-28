القوات المسلحة تفتتح أول مركز لتقديم خدمات التجنيد إليكترونياً

كتب - محمد سامي:

صدق الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، على افتتاح المركز الإلكتروني بإدارة التجنيد والتعبئة؛ لبدء تفعيل تقديم الخدمات التجنيدية عبر موقع الإدارة على شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت).

وقال بيان للمتحدث العسكري، الجمعة، إن ذلك يأتي في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على الاستفادة القصوى من التطور التكنولوجي لتطوير منظومة العمل بإدارة التجنيد والتعبئة ومناطقها التابعة؛ بهدف تقديم أرقى مستوى من الخدمات التجنيدية للتيسير على المواطنين.

بدأت مراسم الافتتاح بكلمة ألقاها مدير إدارة التجنيد والتعبئة، أكد خلالها اهتمام القيادة العامة للقوات المسلحة لتقديم الخدمات التجنيدية بكافة الطرق التي تضمن التيسير على الشباب المقبلين على التجنيد، مشيراً إلى أهمية المركز الإليكتروني لمواكبة التطور التكنولوجي المتلاحق، مؤكداً أن إدارة التجنيد والتعبئة لا تدخر جهداً من أجل تقديم مستوى الخدمات اللائقة بالشباب المصري.

أعقب ذلك افتتاح المركز الإليكتروني الذي يتضمن عددًا من المكاتب والقاعات ومكتب للمراجعة والتصديق على البيانات، بالإضافة إلى غرفة التحكم الرئيسية بالمركز، واستمع الحضور إلى شرح مفصل داخل المركز تضمن الأسلوب العلمي الراقي الذي يدار به المركز.

وتعد هذه الخدمة طفرة كبيرة وغير مسبوقة في منظومة العمل للتيسير على المواطنين في الحصول على الخدمات التجنيدية الفورية داخل أو خارج مصر من خلال منظومة مؤمنة عن طريق الموقع الإليكتروني لإدارة التجنيد والتعبئة عبر الرابط التالي (http://tagned.mod.gov.eg).

وتتضمن المنظومة الإلكترونية عددًا من الخدمات التجنيدية التي تقدم للمواطنين، أبرزها: تصاريح السفر - شهادات الإعفاء المؤقت والنهائي (بدل فاقد / إصدار تالف) - شهادات الاستثناء النهائي (بدل فاقد / إصدار تالف) - شهادات الإعفاء النهائي من أداء الخدمة لعدم اللياقة الطبية (بدل فاقد / إصدار تالف ) - شهادة تحت الطلب لمدة ثلاث سنوات - شهادة لم يصبه الدور وغير مطلوب للتجنيد نهائياً - نموذج المتخلفين عن التجنيد (بدل فاقد / إصدار تالف ) - نموذج/خطاب صغار السن.

يأتي ذلك في إطار خطة مصر الإستراتيجية للتنمية المستدامة (2030) ومواكبة التطورات التكنولوجية والتحول إلى مجتمع رقمي وتطويعه لخدمة المواطنين.

حضر الافتتاح السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، وعدد من قادة القوات المسلحة، ونخبة من الإعلاميين، وعدد من طلبة الجامعات المصرية.