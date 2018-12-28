الطائفة الإنجيلية تحتفل الجمعة المُقبلة بعيد الميلاد
01:24 م الجمعة 28 ديسمبر 2018
كتب- إسلام ضيف:
تحتفل الطائفة الإنجيلية بمصر الجمعة المُقبلة 4 يناير، بعيد الميلاد المجيد، من الثانية ظهرًا وحتى الرابعة عصرًا، وذلك بالكنيسة الإنجيلية بقصر الدوبارة بميدان التحرير.
وقالت الكنيسة الإنجيلية -في بيان اليوم- إن الاحتفال سيجري بحضور ممثلين عن رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، وعدد من كبار رجال الدولة والوزراء والمحافظين، والقيادات الدينية الاسلامية والمسيحية وأعضاء مجلس النواب.
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