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    الطائفة الإنجيلية تحتفل الجمعة المُقبلة بعيد الميلاد

    01:24 م الجمعة 28 ديسمبر 2018
    الطائفة الإنجيلية تحتفل الجمعة المُقبلة بعيد الميلاد

    كنيسة

    كتب- إسلام ضيف:

    تحتفل الطائفة الإنجيلية بمصر الجمعة المُقبلة 4 يناير، بعيد الميلاد المجيد، من الثانية ظهرًا وحتى الرابعة عصرًا، وذلك بالكنيسة الإنجيلية بقصر الدوبارة بميدان التحرير.

    وقالت الكنيسة الإنجيلية -في بيان اليوم- إن الاحتفال سيجري بحضور ممثلين عن رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، وعدد من كبار رجال الدولة والوزراء والمحافظين، والقيادات الدينية الاسلامية والمسيحية وأعضاء مجلس النواب.

    الطائفة الإنجيلية عيد الميلاد المجيد قصر الدوبارة ميدان التحرير مجلس الوزراء

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