الطائفة الإنجيلية تحتفل الجمعة المُقبلة بعيد الميلاد

كتب- إسلام ضيف:

تحتفل الطائفة الإنجيلية بمصر الجمعة المُقبلة 4 يناير، بعيد الميلاد المجيد، من الثانية ظهرًا وحتى الرابعة عصرًا، وذلك بالكنيسة الإنجيلية بقصر الدوبارة بميدان التحرير.

وقالت الكنيسة الإنجيلية -في بيان اليوم- إن الاحتفال سيجري بحضور ممثلين عن رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، وعدد من كبار رجال الدولة والوزراء والمحافظين، والقيادات الدينية الاسلامية والمسيحية وأعضاء مجلس النواب.