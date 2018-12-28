"صقيع على المزروعات وشبورة".. الأرصاد تعلن توقعات طقس السبت

كتبت- عايدة رضوان:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يستمر غدًا السبت، طقس بارد على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل على جنوب الصعيد نهارًا، شديد البرودة ليلًا.

كما توقعت الهيئة -في بيان اليوم الجمعة، أن يتكون الصقيع على المزروعات في وسط سيناء وشمال الصعيد، فيما تتكون شبورة مائية صباحًا على شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط أمطار على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة (العظمى-الصغرى) على كافة أنحاء الجمهورية:

القاهرة 12 17

شبين الكوم 11 16

طنطا 11 16

دمنهور 12 16

الإسكندرية 12 16

بلطيم 12 16

مطروح 11 16

السلوم 08 15

سيوة 11 16

بورسعيد 11 17

دمياط 11 17

الزقازيق 12 17

الإسماعيلية 11 17

السويس 11 17

العريش 09 17

رفح 09 16

رأس سدر 14 19

نخل 05 16

نويبع 12 20

طابا 08 15

كاترين 02 12

الطور 14 21

شرم الشيخ 13 22

الغردقة 11 22

مرسى علم 11 22

الفيوم 11 17

بني سويف 11 17

المنيا 09 17

أسيوط 08 17

سوهاج 08 17

قنا 09 18

الأقصر 08 19

أسوان 09 19

أبو سمبل 08 19

الوادي الجديد 06 18

شلاتين 14 24

أبو رماد 15 22

رأس حدربة 16 21

حلايب 16 21