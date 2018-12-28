محافظ القاهرة: إزالة الإشغالات والسيارات "بدون لوحات" من شوارع العاصمة

القاهرة - أ ش أ:

شدد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، على ضرورة تنفيذ قرارات إزالة العقارات المخالفة واسترداد أراضى الدولة المتعدي عليها بأقصى سرعة ممكنة، موجهًا رؤساء الأحياء بتطبيق القانون بكل حزم وقوة وخاصة في المهد وعدم السماح باستفادة المخالف من مخالفته.

واستكملت أجهزة المحافظة بالتعاون مع حي عين شمس وشرطة المرافق تنفيذ قرارات إزالة لعقار مكون من 13 دورا بدون ترخيص بشارع الوحدة العربية بالقرب من شارع فلسطين وتم تحرير محضر بقسم شرطة عين شمس.

وأصدر محافظ القاهرة تعليماته المشددة لرؤساء الأحياء بالتنسيق مع شرطة المرافق بإزالة كافة الإشغالات والسيارات المركونة والمتهالكة بدون لوحات والأكشاك المخالفة والباعة الجائلين من أمام الكنائس لفرض حالة الاستقرار وتأمين الإخوة المسيحيين خلال احتفالاتهم بأعياد الميلاد ورأس السنة الميلادية مع مراجعة النظافة و الإنارة بالشوارع مع التأكيد على الشوارع المتواجد بها الكنائس.

وصرح اللواء هشام أبو النصر مدير إدارة شرطة المرافق بان الحملات الميدانية لرفع الإشغالات الثابتة والمتحركة وإزالة التعديات والمخالفات بجميع أشكالها تتم وفقاَ لخطة تشمل انتشارها بكافة أحياء مناطق القاهرة الأربعة ومستمرة يوميا وعلى مدار فترتي اليوم صباحا ومساء لحين تحقيق أهدافها في فرض الانضباط والنظام بالشارع القاهري والقضاء على كافة الظواهر السلبية ومعاقبة المخالفين لردعهم بالقانون بما يساهم في إعادة الوجه الحضاري للعاصمة.

وأكد أبو النصر أن جميع الحملات التي شكلت على مدار يومين متواصلة حتى أمس شاملة معظم أحياء القاهرة بمناطقها الأربعة قد أسفرت عن تنفيذ 996 إزالة إدارية وتحرير 176 محضر إشغال طريق و33 محضر تلوث بيئة و63 محضر إدارة بدون ترخيص، وتحرير 45 محضر بائع متجول و 14 محضرا لعدم حمل شهادة صحية مع رفع 5 عربات يد لبيع الخضروات والفاكهة وإزالة 16 لافتة إعلانية ومصادرة 5 مركبات توك توك مخالفة وشملت الحملة أيضا تنفيذ 79 محضر مخالفة شروط الترخيص ، وتم مصادرة الإشغالات وإيداعها بمخازن الأحياء والمرافق وإحالة المخالفين للنيابة المختصة.