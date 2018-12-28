ماذا قدمت وزارة التموين في 2018؟ (إنفوجرافيك)

كتب - محمد غايات:

سلط المركز الإعلامي بمجلس الوزراء الضوء على الجهود المبذولة من قبل الدولة، لأبرز المشروعات التي تم تنفيذها في قطاع التموين، وذلك خلال عام 2018.

ويأتي في مقدمة الجهود المبذولة قيام وزارة التموين والتجارة الداخلية بتوزيع سلع تموينية بقيمة 3.5 مليار جنيه، لـ21 مليون بطاقة تموينية لـ68 مليون فرد، وذلك بهدف ضمان الحد الأدنى من الاحتياجات الغذائية للأسر الفقيرة.

وأشار المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إلى تشغيل 3089 منفذًا للبيع على مستوى محافظات الجمهورية تابعة لمشروع جمعيتي، وذلك لتشغيل شباب الخريجين، وتوفير السلع بأسعار مناسبة، فضلًا عن كشف الوزارة عن 174 ألف مخالفة تموينية، و118.5 ألف مخالفة في المخابز البلدية، وذلك لمواجهة احتكار بعض التجار السلع الأساسية.

ولفت المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إلى تنفيذ الوزارة 2 صومعة، لتخزين القمح والغلال بإجمالي سعة تخزينية 150 ألف طن، وتنفيذ 4 مناطق تجارية لوجستية بقيمة 1.4 مليار جنيه، وبجانب ذلك قامت الشركة القابضة للصناعات الغذائية بإبرام تعاقدات بقيمة 8.4 مليار جنيه، من أجل توفير (لحوم سودانية، لحوم مجمدة، دواجن مجمدة، سكر بنجر).

كما يشهد الدعم المقدم للسلع التموينية تزايدًا متواصلًا، الأمر الذي يعكس حرص الدولة على رفع الأعباء عن كاهل المواطنين، فبينما تم تخصيص نحو 39.7 مليار جنيه في موازنة العام المالي 2014 /2015، وتخصيص مبلغ يقدر بـ42.9 مليار جنيه خلال موازنة العام المالي 2015 /2016، ومبلغ 59.7 مليار جنيه في موازنة العام المالي 2016 /2017، فقد خصصت الوزارة 86.9 مليار جنيه في موازنة العام المالي 2017 /2018.