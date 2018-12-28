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    الإسكان: تنفيذ "سوق وحضانة وملعب" بمشروعات مدينة غرب قنا

    11:03 ص الجمعة 28 ديسمبر 2018
    الإسكان: تنفيذ "سوق وحضانة وملعب" بمشروعات مدينة غرب قنا

    سكن مصر

    كتب - محمد عبدالناصر:

    قال المهندس رضوان عبدالرشيد رئيس جهاز تنمية مدينة قنا الجديدة، إنه سيتم تنفيذ سوقًا تجارية "نموذج 8 محال"، وحضانة، وملعبا ثلاثياً، بمنطقة عمارات مشروعي "الإسكان الاجتماعي" و"سكن مصر"، بالمرحلة الأولى بمدينة غرب قنا، وتم طرح التنفيذ فى 3 مناقصات عامة بين الشركات المسجلة بالاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء.

    وأضاف عبدالرشيد - في بيان وزارة الإسكان اليوم الجمعة- أنه سيتم تنفيذ الطريق الفاصل بين الامتداد الشرقي للكتلة العمرانية لمدينة قنا الجديدة، ومنطقة التنمية الزراعية، وتشمل الأعمال (حفر وردم - طبقة أساس MCO - الطبقة الرابطة) للحارة الخارجية فقط للطريق بالمدينة، وتم طرح التنفيذ فى مناقصة عامة بين الشركات المسجلة بالاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء.

    من ناحية أخرى، قال رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق المهندس شريف الشربينى إنه سيتم طرح أعمال تشغيل وصيانة وحراسة شبكة إنارة مواقع الأحياء (الثاني - الثالث - الرابع - الخامس - السادس - النادي)، والطريق الإقليمي الغربي أمام الحيين (الخامس – السادس)، والطريق الأوسط أمام الحيين (الرابع - الخامس) بعدد 5275 عامود إنارة للشوارع، وعدد 1247 عامود إنارة للحدائق، بالمدينة، وذلك فى مناقصة عامة بين الشركات المسجلة بالاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء.​

    رضوان عبدالرشيد مشروعات مدينة قنا الجديدة الإسكان الاجتماعي سكن مصر وزارة الاسكان

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