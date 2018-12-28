أخبار متوقعة.. 5 قوافل دعوية للأوقاف وقرعة دوري أبطال أفريقيا

القاهرة- أ ش أ:

تنظم وزارة الأوقاف، خمس قوافل دعوية موسعة لشباب علماء الأوقاف إلى محافظات الجيزة والبحيرة ومطروح والبحر الأحمر، ضمن أبرز الأخبار المتوقعة اليوم الجمعة، ونرصدها في السطور التالية:

القاهرة.. تنظم وزارة الأوقاف، خمس قوافل دعوية موسعة لشباب علماء الأوقاف إلى محافظات الجيزة والبحيرة ومطروح والبحر الأحمر، تحت عنوان (حاجتنا إلى الدين وضرورة محاسبة النفس)، في إطار اهتمام الوزارة بالقوافل الدعوية التي تجوب جميع محافظات الجمهورية.

الإسماعيلية.. تنطلق الدورة الخامسة من ماراثون زايد الخيري، بمشاركة نحو 15 ألف شاب وفتاة من مختلف محافظات الجمهورية.

بغداد ..يبدأ رئيس الوزراء الأردني الدكتور عمر الرزّاز زيارة إلى العراق، يلتقي خلالها مع نظيره العراقي عادل عبدالمهدي؛ لبحث مستقبل التعاون في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية، وبما يخدم المصالح المشتركة بين البلدين.

القاهرة.. إجراء قرعة دور الـ16 لبطولة دوري أبطال أفريقيا، وكأس الكونفيدرالية التي ستقام بمقر الاتحاد الحالي بالقاهرة.

القاهرة .. يلتقي فريقا الزمالك و بتروجيت في السابعة مساء على استاد بتروسبورت في إطار منافسات الدوري العام الممتاز.