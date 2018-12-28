وفقًا لإدارة التجنيد.. تعرف على المستحقين لإذن سفر للخارج

كتب- محمد نصار:

أطلقت إدارة التجنيد والتعبئة بالقوات المسلحة، موقعًا لها على شبكة الإنترنت؛ لتسهيل تعاملات المصريين فيما يتعلق بكافة الأمور الخاصة بالتجنيد.

وينشر مصراوي، الحالات التي يحق لها استخراج إذن السفر للخارج وفقًا لموقع إدارة التجنيد والتعبئة على النحو التالي:

أولًا: المستحقون للإذن بالسفر للخارج من إدارة التجنيد والتعبئة أو مناطق التجنيد والتعبئة:

- الُمؤجل تجنيدهم للدراسة بالخارج.

- المُستثنون مؤقتًا من آداء الخدمة العسكرية.

- الحاصلون على إعفاء مؤقت.

- الموضوعون تحت الطلب لمدة ثلاث سنوات.

- من أدى الخدمة العسكرية ولم تنته مدة خدمتهم بالاحتياط.

- الطلبة الدارسون داخل مصر والمُؤجل تجنيدهم أثناء أجازة نصف العام ونهاية العام عدا طلبة السنوات النهائية وطبقًا للتعليمات.

ثانيًا: المستحقون للإذن بالسفر للخارج من هيئة التنظيم والإدارة للقوات المسلحة:

- الطلبة الدارسون داخل مصر والمُؤجل تجنيدهم في غير توقيتات الإجازة لظروف استثنائية.

- المطلوبون للتجنيد (لظروف استثنائية).

- الراغبون في الهجرة.

يذكر أن مكتب تصاريح السفر بإدارة التجنيد والتعبئة ومناطق التجنيد يعمل على مدار 24 ساعة.