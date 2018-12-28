بالأسماء.. نجاة 4 قيادات تعليمية بأسوان من الموت

أسوان - أ ش أ:

نجا أربعة قيادات تعليمية بمركز إدفو شمال أسوان من الموت في حادث انقلاب سيارة تابعة للإدارة التعليمية كانت تقلهم على الطريق الصحراوي (أسوان إدفو) صباح اليوم الجمعة.

وكانت مديرية أمن أسوان قد تلقت إخطارا من مرفق الإسعاف بانقلاب سيارة دفع رباعي (كبينة مزدوجة) تحمل أرقام (ص و م 2689) بالطريق الصحراوي قادمة من مدينة أسوان باتجاه مدينة إدفو شمال المحافظة.

وعلى الفور انتقلت القيادات الأمنية إلى موقع الحادث، وتبين أنه أثناء عودة عادل شمندي مدير الإدارة التعليمية بمركز إدفو برفقته محسن شقل نقيب المعلمين بمركز إدفو ومحمود عيد نائب مجلس الأمناء بالإدارة التعليمية بالمركز مستقلين سيارة العمل، والتي كان يقودها نور أحمد نور رئيس قسم الكسب غير المشروع بالإدارة، انحرفت إحدى عجلات السيارة داخل "حفرة" البطريق الصحراوي؛ مما أدى إلى انفجار الإطار الأمامي للسيارة وانقلابها على أحد جانبي الطريق.

وانتقلت سيارتا إسعاف إلى موقف الحادث، والتي نقلت المصابين إلى مستشفى إدفو العام لتلقي العلاج. وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.