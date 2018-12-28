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اليوم.. جمعية عمومية غير عادية لنقابة أطباء القاهرة

04:00 ص الجمعة 28 ديسمبر 2018
اليوم.. جمعية عمومية غير عادية لنقابة أطباء القاهرة

نقابة الأطباء

كتب - أحمد جمعة:

تعقد نقابة أطباء القاهرة، اليوم الجمعة، جمعية عمومية غير عادية بدار الحكمة الساعة الواحدة ظهرا؛ للرد على ما جاء في اللائحة التنفيذية لقانون المستشفيات الجديدة.ّ

وقالت النقابة، إن الجمعية تأتي لمساندة أعضاء هيئات التدريس بكليات الطب المتضررين من لائحة قانون المستشفيات الجامعية.

وأشارت إلى أن "فرع النقابة بالقاهرة به أكبرعدد أعضاء هيئة تدريس بكليات الطب وأكبر المستشفيات بالجمهورية، ومن واجب النقابة الوقوف بجانب أعضائها المتضررين من هذه اللائحة وكذا الأطباء المتدربين بهذه المستشفيات والمرضى المستفيدين بخدماتها".

نقابة أطباء القاهرة دار الحكمة المستشفيات الجديدة وزارة الصحة قانون المستشفيات الجديدة
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