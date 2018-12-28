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وفاة محمود الخشن نائب أشمون بالمنوفية

02:05 ص الجمعة 28 ديسمبر 2018
وفاة محمود الخشن نائب أشمون بالمنوفية

النائب البرلماني محمود الخشن

القاهرة- مصراوي:

توفى النائب البرلماني محمود الخشن، عضو مجلس النواب عن دائرة أشمون بمحافظة المنوفية، أمس الخميس؛ إثر تعرضه لأزمة قلبية حادة.

وقال النائب صابر عبدالقوي، عضو مجلس النواب، عن دائرة أشمون، إنه كان مع الفقيد أمس بإحدى الفعاليات بالدائرة، والتي أصيب خلالها بالأزمة.

وأضاف "عبدالقوي"، في تصريحات صحفية، أن من المقرر تشييع الجنازة اليوم بعد صلاة الجمعة بقرية ساقية المنقدي أشمون منوفية.

محمود الخشن المنوفية مجلس النواب أزمة قلبية وفاة شخص

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