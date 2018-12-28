"قلبي ولساني يسبحان".. البابا تواضروس يشارك الشباب في التسبحة الكهيكية

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القاهرة- مصراوي:

بدأت مساء أمس الخميس التسبحة الكيهكية "سينرجيا 2"، بمشاركة البابا تواضروس الثاني بابا الأسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، والتي تنظمها "لجنة جامعة" بأسقفية الشباب بالكاتدرائية المرقسية بالأنبا رويس.

وشارك صاحبا النيافة الأنبا موسى أسقف الشباب، والأنبا رافائيل الأسقف العام لكنائس وسط القاهرة وعدد من أحبار الكنيسة والآباء الكهنة.

وانطلقت أصوات الشباب المحتشد بالكاتدرائية في الدقائق الأولى من صباح اليوم الجمعة مسبحةً بمديحة "قلبي ولساني يسبحان.."، وقاد التسبيح قداسة البابا تواضروس وشاركه نيافة الأنبا رافائيل وخورس الكلية الإكليريكية بقيادة المرتل إبراهيم عياد.

يذكر أن هذه المرة الثانية التي تنظم فيها لجنة جامعة سينرچيا، حيث أقيمت للمرة الأولى بحضور قداسة البابا أيضًا عام ٢٠١٤.