"دار الكتب" تحتفل بمئوية السادات بحضور عمرو موسى.. الإثنين

محمد عاطف

تقيم الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية، برئاسة الدكتور هشام عزمي، الإثنين المقبل، احتفالية بمناسبة مئوية ميلاد الرئيس محمد أنور السادات.

يتحدث في الاحتفالية السيد عمرو موسى وزير الخارجية الأسبق والأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية، والكاتب الصحفي الكبير صلاح منتصر عضو مجلس إدارة الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية.

وتقام الاحتفالية في الحادية عشرة من صباح يوم الإثنين، في مقر دار الوثائق بالفسطاط.