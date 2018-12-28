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    "دار الكتب" تحتفل بمئوية السادات بحضور عمرو موسى.. الإثنين

    12:25 ص الجمعة 28 ديسمبر 2018
    "دار الكتب" تحتفل بمئوية السادات بحضور عمرو موسى.. الإثنين

    عمرو موسى وزير الخارجية الأسبق

    محمد عاطف

    تقيم الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية، برئاسة الدكتور هشام عزمي، الإثنين المقبل، احتفالية بمناسبة مئوية ميلاد الرئيس محمد أنور السادات.

    يتحدث في الاحتفالية السيد عمرو موسى وزير الخارجية الأسبق والأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية، والكاتب الصحفي الكبير صلاح منتصر عضو مجلس إدارة الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية.

    وتقام الاحتفالية في الحادية عشرة من صباح يوم الإثنين، في مقر دار الوثائق بالفسطاط.

    الهيئة العامة لدار الكتب مئوية السادات عمرو موسى هشام عزمي محمد أنور السادات جامعة الدول العربية صلاح منتصر
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