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غلق محور 26 يوليو جزئيًا لمدة يومين للصيانة

11:23 م الخميس 27 ديسمبر 2018
غلق محور 26 يوليو جزئيًا لمدة يومين للصيانة

كتب- إسلام ضيف:

أعلنت محافظة الجيزة، تنفيذ الإدارة العامة لمرور الجيزة لأعمال الصيانة الدورية الخاصة بالفواصل العرضية لمحور 26 يوليو، وذلك ضمن خطة المحافظة الهادفة للحفاظ على سلامة الطرق ورفع كفاءة المحاور المرورية بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية.

وأوضحت المحافظة، في بيان مساء اليوم، أنه لسرعة الإنتهاء من الأعمال ستضطر الإدارة العامة للمرور لإجراء غلق جزئى لمطلع محور 26 يوليو فى الإتجاه القادم من القاهرة إلى مدينة 6 أكتوبر لمدة يوم واحد اعتباراً من الساعة الثانية عشر صباح غد الجمعة وتنتهى فى الساعة الثانية عشر صباح بعد غد السبت، وغلق جزئى للإتجاه القادم من مدينة 6 أكتوبر إلى القاهرة اعتباراً من الساعة الـثانية عشر صباح السبت وحتى الساعة الـخامسة من صباح الأحد القادم.

وأكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة على أهمية ما يتم تنفيذه من أعمال صيانة وتطوير لمختلف المحاور المرورية بالمحافظة، وذلك للتأكد من سلامتها وإزالة المعوقات التى قد تتسبب فى حدوث التكدسات المرورية.

وناشد محافظ الجيزة المواطنين من قائدى المركبات والمارة بضرورة الإلتزام بالإرشادات المرورية وتعليمات لجان الإدارة العامة للمرور لتيسير حركة السير ومنع الإزدحام ، مشدداً على ضرورة الإلتزام بالمواعيد المعلنة للإنتهاء من الأعمال وإعادة فتح الطرق لسير المركبات لطبيعتها.

محافظ الجيزة محور 26 يوليو غلق محور يوليو صيانة الطرق

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