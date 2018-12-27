وزيرة الثقافة تفتتح معرض الفنون التشكيلية وتنفي إقامته كل عامين (صور)



كتب- محمد عاطف:

تصوير- محمود عبدالناصر:

افتتحت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، يرافقها الدكتور خالد سرور رئيس قطاع الفنون التشكيلية، الدورة الأربعين للمعرض العام وذلك بمتحف الفن المصري الحديث بحضور اللجنة المنظمة والفنان طه القرني، القوميسير العام ولفيف من الفنانين والنقاد والجمهور.

وأشادت الوزيرة بمستوى الأعمال المشاركة في المعرض العام، مؤكدة في تصريحات لـ"مصراوي"، أن المعرض سيقام في موعده كل عام دون أدنى تغيير، نافية ما يتردد حول إقامته كل عامين.

يُشارك في هذه الدورة 293 فنانًا فوق 35 سنة تعرض أعمالهم في مختلف مجالات الفنون التشكيلية بالطابقين الثاني والثالث بالمتحف المصري الحديث، فى حين تظل قاعات الطابق الأول بالمتحف كما هي مخصصة للعرض المتحفي، وقد جاء نقل العرض من قصر الفنون نتيجة استمرار أعمال التحديث وبعض الإصلاحات بالسقف الزجاجي بالقصر، ويستمر عرض الأعمال لمدة شهر تقريبًا.