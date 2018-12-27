قناة النيل للأخبار ترصد حصاد عام من الإنجازات على أرض مصر

كتب- مصطفى علي:

ذكرت أميرة سالم رئيس قناة النيل للأخبار ، أن القناة سوف تبدأ في إذاعة تقارير خاصة عن أبرز المشروعات التي تم افتتاحها خلال عام 2018 ، بالإضافة إلى فقرة بعنوان "قالوا"خاصة بالمسؤلين والساسة العرب والأجانب من داخل وخارج مصر لتسجيل شهادتهم فيما يحدث على أرض مصر من حراك إيجابي في كل القطاعات وكافة المجالات.

وكشفت سالم عن إنتاج القناة فيلم تسجيلي بعنوان "بأيد مصرية" يرصد صورا ونماذج حية للمشروعات التي شهدتها مصر هذا العام والتي ستعود بالنفع على المواطن المصري، وكذلك "مشروعك مستقبلك" وهي فقرة تسجيلية قامت قناة النيل للأخبار من خلالها بنقل التجارب الناجحة في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة في إطار اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بهذه المشروعات في كافة محافظات مصر.

وأكدت سالم أن القناة سوف تبدأ في إذاعة حوارات عدة خاصة بحصاد العام بدءا من يوم الأحد القادم، منها حوار جون جبور، ممثل منظمة الصحة العالمية الإقليمي، وسيذاع الساعة 7:30 مساء، والدكتور مصطفي الوزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، ويذاع الساعة 9:30 مساء.

كما ستذيع القناة أيضا حوارا خاصا للدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، يرصد فيه إنجازات الوزارة لعام 2018.

وأشارت إلى أن القناة خصصت يومي الأحد والاثنين القادمين لإذاعة العديد من التقارير الإخبارية المصورة والفيتشرات والبروموهات لحصاد عام 2018، والذي شهد العديد من الإنجازات على كافة الأصعدة.

وأوضحت أن هذا الرصد الشامل لحصاد 2018 يأتي تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بأهمية دور الإعلام في دعم المشروعات القومية ونشر الوعي الوطني لدى المواطن المصري.