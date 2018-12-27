​مفكر أمريكي: حداثة مصر بدأت منذ الخديوي إسماعيل وليس مع الحملة الفرنسية

كتب- محمد عاطف:

قال المفكر الأمريكي بيتر جران، إن تاريخ مصر الحديث بدأ في القرن السادس عشر الذي شهد احتلال مصر من الدولة العثمانية في عام 1517.

وأضاف جران، خلال لقاء فكري بالمجلس الأعلى للثقافة، "أن الحكم العثماني لم يجعل مصر متقدمة كما تقدمت أوروبا، في نفس الفترة".

ورأى جران: "الحداثة بدأت في مصر منذ عهد الخديوي إسماعيل، وليس مع الحملة الفرنسية كما يقول البعض".

ودلل جران على أن الحداثة بدأت من عهد إسماعيل باشا هو تغيير نظام ملكية الأرض بشكل قانوني، في عهده، وكان من أهم مطالب الثورة العرابية هو إعادة العمل بقانون المقابلة، التي كان يتيح لأصحاب النفوذ تملك الأراضي.

واشتهر بيتر جران بكتابه المهم "الجذور الإسلامية للرأسمالية: مصر1760-1840 " الذي أحدث ضجة عند صدوره في منتصف الثمانينيات وترجمه المؤرخ د. رءوف عباس حامد، حيث قدم لنا جران الرأسمالية الغربية حينها باعتبارها تحمل في طياتها جذورًا إسلامية ، مما لا ينبغي لنا كمجتمعات إسلامية أن نصطدم معها في مكنونها الأساسية، وله العديد من المؤلفات من بينها "ما وراء المركزية الأوروبية"، و"صعود أهل النفوذ".