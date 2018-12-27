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    وزير التعليم: ندرس شكاوى المعلمين بشأن الحوافز والزيادات

    08:57 م الخميس 27 ديسمبر 2018
    وزير التعليم: ندرس شكاوى المعلمين بشأن الحوافز والزيادات

    الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم

    كتبت- ياسمين محمد:

    قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إنه كلف الإدارة المالية بالوزارة؛ لتحديد تكلفة تعديل الأزمة الحالية في تطوير التعليم، بسبب صرف الحوافز والزيادات على أساسي عام 2014، والخصم منهم على أساسي عام 2018.

    جاء هذا خلال ندوة نظمتها إحدى الصحف الخاصة، اليوم الخميس، بأحد الفنادق، بحضور الدكتور رضا حجازي، رئيس قطاع التعليم العام، ومجموعة من مديري المديريات ورؤساء الجامعات.

    وأضاف أنه سيعرض على الرئيس عبدالفتاح السيسي، نتيجة الدراسة لبحث إمكانية حل الأزمة.

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