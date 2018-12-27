وزير التعليم: نصف طلاب الابتدائية مصابين بالأنيميا أو السمنة

كتب-ياسمين محمد:

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن محدودية الميزانية تحد من قدرة الحكومة على تلبية جميع التطلعات في إطار تطوير منظومة التعليم.

جاء هذا خلال ندوة نظمتها إحدى الصحف الخاصة، اليوم الخميس، بأحد الفنادق، بحضور الدكتور رضا حجازي، رئيس قطاع التعليم العام، ومجموعة من مديري المديريات ورؤساء الجامعات.

وأضاف شوقي، أن وزارتي الصحة والتعليم أجرتا مسحًا على عينة من طلاب المرحلة الابتدائية، للكشف عن أمراض: السمنة والتقزم والانيميا وتبين إصابة 22% من حجم العينة بالأنيميا، 17% بالتقزم، و12% بالسمنة، قائلاً: "نص الطلبة تعبانين".

ولفت الوزير إلى أنه عند الحديث عن التغذية المدرسية للطلاب، نعود للحديث عن الميزانية: "مطلوب للتغذية 2.5 مليار جنيه، ومرصود لها 980 مليون بس، طب هنجيب الباقي منين، هنعمل زي كل سنة ونوزع تغذية لحد الفلوس ماتخلص ونقطعها؟".

وأوضح أن ميزانية التعليم في الموازنة العامة للدولة 90 مليار جنيه في حين أن الوزارة تحتاج 200 مليار جنيه: "لما بنزود الميزانية 5 مليار بنفرح جدا، السنة اللي فاتت زودناها 3 مليار ولسة ماخدناش منهم غير نص مليار بس".