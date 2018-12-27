مدير "يونا" يشيد بدور "الأعلى للإعلام" في مواجهة الفكر المتطرف

كتب- مصطفى علي:

تلقى مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، خطاب شكر من عيسى خيره روبله، مدير عام اتحاد وكالات أنباء دول منظمة التعاون الإسلامي (يونا)، أهدى من خلاله أسمى آيات الشكر والتقدير على حسن الاستقبال خلال زيارته لمقر المجلس بالقاهرة في 18 ديسمبر الجاري وما أبداه من رغبة صادقة في التعاون مع الاتحاد خدمة للقضايا المشتركة.

وأشاد روبله بالجهود التي يقوم بها المجلس لضبط الخطاب الإعلامي لمواجهة التطرف والإرهاب وما يقوم به من جهود لتطوير الأداء الإعلامي لخدمة التنمية والاستقرار والتعاون المشترك من خلال الأجهزة التابعة للمجلس وبخاصة الأكاديمية الأفريقية لعلوم الاتصال وما تقدمه من تدريب وتأهيل لأبناء القارة الأفريقية.

كما وجه الشكر لرئيس المجلس الاعلى للإعلام على موافقته منح الاتحاد حق ترشيح 5 متدربين من مندوبي وكالات الأنباء الأفريقية الأعضاء بالاتحاد سنويا لتلقي دورات تدريبية بالأكاديمية الأفريقية لعلوم الاتصال.

وعبر مدير عام الـ(يونا) عن سعادته بالتعاون مع المجلس من خلال تلقي كافة أخبار المجلس وما يصدر عنه من تقارير لنشرها بمنصة الاتحاد الإعلامية ومجمعه الإخباري وتوزيعها على وكالات الأنباء الأعضاء باللغات الثلاث العربية والإنجليزية والفرنسية.