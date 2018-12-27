"الصحة": ضبط دجال أوهم المواطنين بإمكانية علاج الأمراض المستعصية

كتب- أحمد جمعة:

أعلنت وزارة الصحة والسكان، ممثلة في الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص، عن ضبط دجال في محافظة بني سويف أوهم المرضى بإمكانية علاجه للأمراض المستعصية، منتحلا صفة طبيب.

وقال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، إنه تم ضبط "ع. م" وشهرته "الحجام" لانتحاله صفة طبيب، واستخدام الحجامة، والابر الصينية، وأدوات ملوثة تتسبب في نشر العدوى.

وأضاف "مجاهد"، أنه تم ضبط المتهم وتحويله للنيابة العامة المختصة لمباشرة التحقيقات.

ولفت "مجاهد"، إلى أن نشاط "المتهم" كان من الممكن أن يتسبب في إحداث عاهات للمواطنين، حيث استخدم أنشطة محظورة، وباع مستحضرات طبية مجهولة المصدر وأعشاب مع إيهامه بقدرتها على شفاء الأمراض المستعصية.

من جانبها، كشفت الدكتورة نهال الشاعر، رئيس الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص، أنه تم غلق 3 منشآت طبية بسبب مخالفاتها لإجراءات مكافحة العدوى ببني سويف، كما تم ضبط مركزين للخصوبة والليزر يعملا بدون تراخيص وغير ملتزمين بمعايير مكافحة العدوى، والاشتراطات الطبية الواجب توافرها، موضحة أنه تم إحالة القائمين على تلك المنشآت والمراكز إلى النيابة العامة، والتى تباشر التحقيقات.

وأكدت "الشاعر"، أن الوزارة ستواصل الضرب بيد من حديد على مستغلي المرضى، وفقًا لتوجيهات الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، بتشديد الرقابة على المنشآت الطبية الخاصة والتي تقدم الخدمة الصحية للمريض المصري.

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